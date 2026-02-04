Vancouver vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la primera ronda de la Concachampions 2026

Cruz Azul pone en marcha la defensa de su título en la CONCACAF Champions Cup cuando visite este miércoles a Vancouver, en un duelo que se disputará en el Willoughby Stadium, en el Distrito de Langley, Canadá. El partido arrancará a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, y marcará el inicio del camino celeste en el torneo internacional.

Cruz Azul / Jam Media Ampliar

La Máquina llega como campeón vigente, luego de haber conquistado la edición anterior con una contundente final de 5-0 frente al Vancouver Whitecaps, club de la misma ciudad pero que compite en la MLS. Ahora, el reto es distinto, pero la ambición es la misma: avanzar con autoridad.

Cruz Azul viajará con plantel casi completo, ya que sólo Kevin Mier y Jesús “Chiquete” Orozco se mantienen fuera por lesión. El equipo se quedó trabajando en Juárez tras vencer 4-3 a los Bravos el fin de semana, afinando detalles para este compromiso. Además, Andrés Montaño ya está muy cerca de reaparecer después de la grave lesión que sufrió en el primer semestre de 2025.

Willer Ditta y Rodolfo Rotondi Ampliar

La serie se cerrará el jueves 12 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc, donde los celestes buscarán confirmar su pase a la siguiente ronda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Christian Ebere? El futbolista nigeriano que apunta a ser el refuerzo de Cruz Azul

VANCOUVER VS CRUZ AZUL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER