Bad Bunny muestra su cariño a la gente mexicana previo al Super Bowl LX: ¡Viva México!

Bad Bunny está a full con la previa al super tazón: este jueves 5 de febrero de 2026, en la conferencia de prensa del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, en San Francisco, rumbo al Levi’s Stadium, el conejo malo soltó un grito que hizo explotar las redes y el corazón de millones de fans latinos, especialmente los mexicanos.

Bad Bunny sorprendió al gritar “¡Viva México!". NFL Ampliar

En medio de la charla con Zane Lowe y Ebro Darden, de Apple Music, Benito se acordó de su público y lanzó un potente “¡Viva México, cabrones!” según los clips que circulan en redes sociales. El momento fue icónico: el público presente se volvió loco, y en redes ya es tendencia absoluta.

Asimismo comentó que está procesando todo “un día a la vez”, con gratitud y perspectiva. Bromeó que la gente no necesita aprender español para disfrutar su show… ¡mejor que aprendan a bailar! Va a traer su cultura al 100%: “Va a ser una fiesta enorme”, con mucho de su identidad latina, y prometió que será en español puro.

Football: Super Bowl LIV: Bad Bunny performing during halftime show of San Francisco 49ers vs Kansas City Chiefs game at Hard Rock Stadium. Miami Gardens, FL 2/2/2020 CREDIT: David E. Klutho (Photo by David E. Klutho /Sports Illustrated/Getty Images) (Set Number: X163164 TK1 ) / David E. Klutho Ampliar

Durará unos 13 minutos, y aunque no spoileó invitados sorpresa, mencionó que tendrá a familia, amigos y la comunidad latina apoyándolo.

El show es este domingo 8 de febrero en el Super Bowl LX, Seahawks vs Patriots. En México y toda Latam, el grito de “Viva México” reafirmó el cariño que Benito siente por el público mexicano —y viceversa—.

