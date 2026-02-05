Cruz Azul sigue moviéndose en el mercado de fichajes para fortalecer su defensa de cara al Clausura 2026. El nombre que suena con fuerza es el del defensor colombiano Julián Millán, actual figura en Nacional de Montevideo, Uruguay.

El zaguero de 27 años nacido el 27 de marzo de 1998, con su 1.87 m de altura ha destacado mucho en la liga uruguaya, donde fue clave en 2025 y se le considera uno de los centrales más sólidos del continente. Es versátil: puede jugar como central puro o incluso como lateral izquierdo si hace falta.

Cruz Azul mantiene en órbita a defensor colombiano: ¡Julián Millán para el Clausura 2026! / Pedro H. Tesch

Cabe señalar que hay interés real de Cruz Azul: varias fuentes reportan conversaciones abiertas y sondeos desde finales de enero 2026. Sin embargo, no es prioridad número uno: aunque su nombre no está descartado y sigue en seguimiento. En Uruguay insisten en que Cruz Azul podría elevar una oferta formal. Nacional está sondeado por al menos tres clubes grandes Cruz Azul, CSKA Moscú y un equipo de primera división de Brasil y no lo dejarán barato. Quieren vender el 80% de su ficha por no menos de 6 millones de dólares, ya que lo trajeron por solo 700 mil USD hace poco tiempo.

Cruz Azul mantiene en órbita a defensor colombiano: ¡Julián Millán para el Clausura 2026! / Agencia Gamba

Además, su valor de mercado ronda los 2.5 millones de euros según Transfermarkt, pero el club uruguayo pide más por su gran presente y contrato hasta 2027.

Cruz Azul mantiene en órbita a Julián Millán como una opción sólida y de bajo riesgo para reforzar la zaga celeste en el Clausura 2026, pero todo dependerá de si se libera plaza, del presupuesto y de si superan la competencia y la valuación alta de Nacional.

