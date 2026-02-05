Mazatlán vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 5 d el Clausura 2026

Mazatlán vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 5 d el Clausura 2

Arranca la quinta jornada en la Liga MX y las Chivas buscarán mantener el paso perfecto cuando visiten a Mazatlán en El Encanto. El duelo será entre el actual líder de la competencia frente al sotanero del Clausura 2026 que en lo que va de la competencia no ha conocido la victoria.

Chivas / Jam Media Ampliar

Por un lado, la escuadra dirigida por Sergio Bueno está teniendo un pésimo arranque de campaña. Ahora mismo, los mazatlecos son el único equipo que no ha sumado un solo punto en el Clausura 2026. Son últimos de la clasificación, han metido solo tres goles y han recibido 10 anotaciones. Juárez, Puebla, Rayados y Atlas fueron los conjuntos que los derrotaron y ahora deberán enfrentar al líder de la competencia.

Del otro lado, las Chivas son el mejor equipo de la campaña. Los dirigidos por Gabriel Milito llegan con cuatro victorias consecutivas después de superar a Pachuca, Juárez, Gallos y Atlético San Luis. Además, el Rebaño Sagrado solo ha recibido tres goles y es una de las mejores ofensivas con ocho anotaciones a favor.

En cuanto a la historia reciente, Mazatlán y Chivas se han visto las caras en 11 ocasiones desde que se fundó el cuadro cañonero y la balanza está muy inclinada del lado rojiblanco. El Rebaño suma seis victorias, los Cañoneros dos y han empatado tres veces desde el Apertura 2020.

Chivas vs Mazatlán / Jam Media Ampliar

Es así como Mazatlán recibirá a las Chivas en la quinta fecha del Clausura 2026 con el objetivo de sumar los primeros puntos del campeonato, mientras que los rojiblancos tendrán en mente continuar como líderes de la competencia y con paso perfecto después del primer tercio del semestre.

MAZATLÁN VS CHIVAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER