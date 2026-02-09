Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutan en la Copa del Rey en el triunfo 5-0 del Atlético de Madrid sobre Real Betis

Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutan en La Liga en el triunfo 5-0 del Atlético de Madrid sobre Real Betis

Duelo entre mexicanos en LaLiga de España y es que en los cuartos de final de la Copa del Rey, se enfrentaron Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, en el enfrentamiento que ganó el Atlético de Madrid 5-0 al Real Betis, en lo que representó el debut de ambos con sus respectivos equipos.

Atlético de Madrid / Quality Sport Images Ampliar

Luego de que el fin de semana se confirmaron ambos fichajes, en tan solo unos cuantos días ambos vieron su presentación en la cancha del Benito Villamarín. El primero en ingresar al campo fue el ex del América, Álvaro Fidalgo, quien entró al inicio del segundo tiempo, cuando el partido ya estaba cuesta arriba para los andaluces con un 3-0 abajo. Cabe mencionar que el español naturalizado mexicano tomó el lugar de otro ex Liga MX, como Nelson Deossa.

Conforme avanzó el partido, los colchoneros ampliaron la ventaja a cuatro tantos, con lo de Diego “el Cholo” Simeone, le dio la oportuniad de debutar al mexicano Obed Vargas, quien ingresó en el lugar de Ademola Lookman, otro refuerzo de los rojiblancos.

RReal Betis y Atlético de Madrid en la Copa del Rey / Eurasia Sport Images Ampliar

Es así como dos potenciales seleccionados mexicanos para la fecha FIFA de marzo, como Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, debutaron en La Liga de España y podrían volver a enfrentarse este domingo cuando Atlético de Madrid reciba al Real Betis, ahora como parte de la jornada 23 del campeonato liguero.

