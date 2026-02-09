¡Las Águilas mandan! América remonta a Cruz Azul y mantiene el invicto en el Clausura 2026 / FOTO@AmericaFemenil

El Clásico Joven Femenil se pintó de azulcrema con la victoria de 2-1 del América sobre Cruz Azul en el Estadio Centenario de Morelos.

Cruz Azul vs América Femenil

El primer tiempo fue parejo, en donde ambas escuadras tuvieron sus respectivas oportunidades de gol, sin embargo, fue hasta el minuto 38 que se abrió el marcador y fue en favor de las celestes con una anotación de su delantera, Aerial Chavarin.

Cuando todo parecía que se iría al medio tiempo con una victoria parcial de las cementeras, aparecieron las Águilas en el primer minuto del agregado, con un gol de la venezolana Gabriela García, desde fuera del área.

Para el segundo tiempo, de nuevo todo arrancaría con empate en el marcador y, así como en la primera parte, fue hasta los minutos finales que llegó un nuevo gol, esta vez para las de Coapa, gracias a Irene Guerrero.

Es así como América consiguió su sexta victoria en ocho partidos del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con lo que mantuvieron el invicto y llegaron a 20 puntos, mientras que Cruz Azul cayó por tercera vez en sus últimos cinco partidos.

