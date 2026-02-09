Pumas vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 8 del Clausura 2026 Liga MX Femenil

Pumas y Chivas se enfrentan este lunes en un duelo correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX Femenil en un momento de la temporada donde ambos equipos buscan sumar puntos importantes para afianzar su posición en la tabla general y mantener regularidad conforme avanzan las fechas.

El equipo de la UNAM llega a este partido tras dos derrotas por goleada ante Atlas y América; sin embargo, como local lleva tres victorias en el torneo cuando enfrentó a Santos, Mazatlán y Querétaro, en las cuales solo recibió un gol y anotó ocho.

Chivas Femenil, por su parte, viene de una victoria de visita ante su similar de Necaxa con un resultado positivo de 2-0, lo cual corrobora su gran paso en el torneo al tener seis victorias y solo un empate. En los enfrentamientos entre ambas escuadras se registran 10 victorias para las tapatías, dos para las universitarias y cuatro empates.

Las estadísticas recientes entre ambos clubes nos indican que los partidos suelen tener goles de ambos lados pues, de los 16 encuentros, únicamente uno terminó 0-0.

El duelo también estará marcado por el momento individual que vive Angelina Hix, delantera de las capitalinas, la cual llega con seis anotaciones a este cotejo. Del lado de las rojiblancas, Adriana Iturbide también atraviesa un buen presente ofensivo con tres anotaciones.

PUMAS VS CHIVAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: lunes 9 de febrero

lunes 9 de febrero HORA: 18:00 Hrs.

18:00 Hrs. ESTADIO : Olímpico Universitario

: Olímpico Universitario TV: Vix, YouTube

Vix, YouTube RADIO: W DEPORTES 730 AM

