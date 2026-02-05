Acoso en el futbol femenil: 4 casos que han marcado a la Liga MX Femenil

El acoso en el futbol femenil es un fenómeno que evidencia una problemática más allá de un deporte. Esto demuestra que la violencia de género y el machismo no conocen fronteras y puede volver cualquier lugar inseguro para las mujeres.

Desafortunadamente en la Liga MX Femenil se han dado casos en donde las jugadoras se apartan de su trabajo y pasión por este tipo de cosas, así que te dejamos los 4 casos de acoso que han marcado a este deporte.

Cuatro casos de acoso en el futbol femenil que sacudieron a la Liga MX Femenil

Definitivamente el machismo es un fenómeno que obliga a las mujeres a alejarse de situaciones, trabajos, relaciones y más. En el deporte, desafortunadamente también se da.

Se trata de espacios seguros que se vuelven inseguros porque el pacto patriarcal no se rompe y se vive en una sociedad creada y pensada para ellos. Aunque esto comience a repensarse, se trata de construir un mundo mejor siendo consciente del contexto, en donde no deja de haber violencias contra las mujeres.

Y sí, el acoso es una forma de violencia de género que pone en desventaja a la víctima (quien en la mayoría de las veces es mujer) agredida por un hombre.

En la Liga MX Femenil se han dado 4 casos muy conocidos de acoso, en donde las jugadoras han tenido que irse, dejando su lugar de origen, hogares, trabajo, por este tipo de violencia.

Acoso en el futbol femenil: Aaliyah Farmer

Recientemente, el equipo de Tigres, dió a conocer que la jugadora Aaliyah Farmer, saldría del equipo luego de ser campeona con las Amazonas. Esto generó versiones extra oficiales que apuntan a un caso de acoso dentro de la institución, cuestión que finalmente el DT, Pedro Losa, confirmó en conferencia de prensa.

Y es que sin entrar en detalles, mencionó que se “cruzó una línea roja” que obligó a priorizar el bienestar de la jugadora. Asimismo, no han especificado más información al respecto.

Acoso en el futbol femenil: Lucía Yáñez

La exfutbolista de Puebla Femenil, Lucía Yáñez, fue víctima de acoso y hostigamiento que puso en riesgo su integridad física y emocional, pues la jugadora recibió amenazas en redes sociales y hasta ataques directos en su domicilio.

La investigación comenzó cuando se crearon perfiles falsos haciéndose pasar por ella, ofreciendo servicios sexuales e incluso, pidiendo dinero. Esto escaló tanto que llegaron a atacar directamente el domicilio de Lucía, por lo que decidió dejar el país para seguir con su carrera en Estados Unidos.

Acoso en el futbol femenil: Scarlett Camberos

La famosa jugadora del Club América y una de las más queridas por la afición, tuvo que dejar el equipo durante 2022 debido al acoso y persecución que sufrió por parte una persona en sus cuentas de redes sociales.

Ella no se quedó callada y denunció de manera pública, sin embargo, las autoridades solamente le dieron 36 horas de arresto domiciliario. Aunque Scarlett Camberos recibió el apoyo del equipo, decidieron que lo mejor era que ella se fuera del país por la misma inseguridad.

Acoso en el futbol femenil: Nailea Vidrio

Nailea fue jugadora del León Femenil en 2021, y denunció públicamente en una entrevista con la agencia EFE que recibió amenazas de muerte a través de redes sociales, pero en su caso, el club no hizo nada para protegerla y solo se limitaron a darle apoyo emocional.

Desafortunadamente esto no quedó solamente en esa amenaza, pues en 2023, cuando era jugadora del Cruz Azul femenil, volvió a denunciar otro caso de acoso.

Y finalmente, los casos no se quedan ahí, pues también resuenan nombres como Greta Espinoza y Norma Palafox, quienes también denunciaron en su momento este tipo de violencias. Afortunadamente, ellas no se quedan calladas y defienden a capa y espada que el futbol femenil necesita ser un lugar seguro para todas las generaciones que están por venir, así como de las que ahora juegan para poder disfrutar de un deporte tan famoso como éste.

