Mundial 2026: ¿Se podría cancelar por brote de sarampión?

El Mundial 2026 no se va a cancelar por el brote de sarampión en México. Aunque México lidera los casos confirmados de sarampión en América, con miles de contagios reportados desde 2025 y un aumento significativo en 2026, las autoridades sanitarias, la FIFA y expertos coinciden en que no representa un riesgo suficiente para suspender o cancelar el torneo. En 2025 se registraron alrededor de 14,891 casos en toda la región de las Américas, 32 veces más que en 2024.

Fortalece Edomex medidas anti sarampión como vacunación y uso de cubreboca.

México acumula la mayor cantidad, con cifras que van desde 6,428 casos en reportes de 2025 hasta más de 8,400 confirmados acumulados hacia febrero 2026. En las primeras semanas de 2026 ya se suman más de 1,000 casos adicionales en la región, con México aportando la mayoría. El brote se concentra en comunidades con bajas tasas de vacunación, se ha extendido a los 32 estados, y ha causado decenas de defunciones. Esto llevó a que la región perdiera el estatus de “libre de sarampión” en 2025, y México enfrenta el riesgo de perder su certificación individual si no controla la transmisión, la OPS dio prórrogas y emitió alertas para reforzar vacunación y vigilancia.

¿SE PUEDE CANCELAR EL MUNDIAL 2026 POR UN BROTE DE SARAMPIÓN?

Autoridades mexicanas, Secretaría de Salud y gobierno federal han sido claras: el brote está bajo control y mitigación, con campañas masivas de vacunación, abasto suficiente de vacunas y medidas como filtros sanitarios, uso de cubrebocas en escuelas y vigilancia epidemiológica reforzada.

No existe base técnica ni emergencia sanitaria global que justifique cancelar un evento como el Mundial. Rumores en redes y algunos medios han circulado, pero funcionarios, incluyendo declaraciones atribuidas al gobierno y al secretario de Salud lo descartan rotundamente. La FIFA y organizadores preparan el torneo con planes para eventos masivos, y el foco está en recomendaciones a viajeros: verificar vacunación dosis de MMR, especialmente para asistentes internacionales.

Vacuna contra el sarampión contagio

Sedes mexicanas como Guadalajara, Jalisco, epicentro actual del brote, Ciudad de México y Monterrey han activado alertas locales, pero no suspensiones de actividades masivas. Al contrario, se urge vacunación para evitar repuntes durante el torneo, cuando llegarán millones de personas.

El riesgo real es un posible aumento de casos durante el Mundial por la movilidad masiva: aeropuertos, estadios, turismo, pero las medidas preventivas de vacunación masiva, o vigilancia, buscan evitarlo. Infectólogos y expertos advierten que sin reforzar la inmunización, podría haber complicaciones, pero nadie habla de cancelación.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El sarampión es un problema serio de salud pública que urge atender con vacunación urgente, especialmente niños y adultos sin esquema completo, pero el Mundial 2026 sigue en pie y sin peligro real de caída por esta causa.