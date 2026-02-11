Cristian Borja podría dejar el Club América para emigrar al fútbol de Medio Oriente una vez que termine el Mundial 2026.

Según el periodista León Lecanda de ESPN, informó que el lateral izquierdo colombiano tiene sondeos y ofertas de clubes en esa región, especialmente mencionan Arabia Saudita, aunque también se habla de países árabes y qataríes en general.

América: Cristian Borja podría dejar las Águilas para jugar en Medio Oriente

Cabe señalar que, su contrato con las Águilas vence en junio de 2026, por lo que podría salir como agente libre sin dejar dinero en las arcas del club, lo que lo hace atractivo para esos equipos que buscan invertir en jugadores experimentados.

Esto explicaría la reciente llegada del joven lateral uruguayo: Thiago Espinosa, como préstamo con opción a compra, quien se perfila como su reemplazo natural, junto con opciones como Franco Rossano en el plantel juvenil. Se menciona que este sería su último torneo con el América si se concreta el movimiento. Borja ha elevado mucho su nivel últimamente y ha sido titular indiscutible, pero la tentación económica del Medio Oriente, como ha pasado con otros ex americanistas como Julián Quiñones o Roger Martínez.

América: Cristian Borja podría dejar las Águilas para jugar en Medio Oriente

Por ahora no hay nada oficial del club ni del jugador, pero las fuentes coinciden en que es muy probable su salida después del Mundial.