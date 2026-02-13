Selección Mexicana Sub-17 clasifica al Mundial de Qatar 2026 tras vencer a Trinidad y Tobago

La Selección Mexicana Sub-17 aseguró su boleto al Mundial de Qatar 2026 tras imponerse 2-1 a Trinidad y Tobago en el Premundial de la categoría. Los goles del triunfo fueron obra de Adán Sánchez, canterano de Monterrey, y Jesús Orduño, formado en Tijuana, quienes sellaron la clasificación en un duelo exigente.

#Sub17 | Gracias por todo, Trinidad y Tobago, pero ya nos vamos porque tenemos una cita... 😱✈️



¡Sí, una cita en Qatar para el Mundial! 🌍🏆#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/bFGQ6ioEnQ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) February 13, 2026

El equipo dirigido por Jürgen Castañeda firmó una fase de grupos impecable. El Tri juvenil terminó en el primer lugar con paso perfecto, luego de golear 10-0 a Sint Maarten, 4-0 a Saint Martin y 4-1 a Barbados, antes de cerrar con la victoria ante los trinitarios. En total, el combinado nacional marcó 20 goles en cuatro partidos y apenas recibió dos, reflejo de su contundencia ofensiva y solidez defensiva.

México confirmó así su tradición como protagonista en la categoría y ahora se enfocará en la preparación rumbo a la Copa del Mundo, que se disputará a finales de este año en Qatar.

#Sub17 | Momento de saborear el triunfo. 🤩⚽



Incondicionales, ya tenemos nuestro boleto al Mundial y así lo festejamos tras vencer a Trinidad y Tobago.#ProyectoSelecciones💚🤍❤️ pic.twitter.com/Z5ZFYhfIr2 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) February 13, 2026

Con una generación que mostró equilibrio, talento y personalidad en momentos clave, el equipo de Castañeda buscará llegar a la justa mundialista como uno de los contendientes fuertes y pelear por un nuevo título de la categoría.

