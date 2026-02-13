Selección Mexicana Sub-17 clasifica al Mundial de Qatar 2026 tras vencer a Trinidad y Tobago
¡México es de Mundial! La Selección Mexicana Sub-17 venció 2-1 a Trinidad y Tobago y aseguró su lugar en Qatar 2026. Revive los goles de Adán Sánchez y Jesús Orduño en el Premundial.
La Selección Mexicana Sub-17 aseguró su boleto al Mundial de Qatar 2026 tras imponerse 2-1 a Trinidad y Tobago en el Premundial de la categoría. Los goles del triunfo fueron obra de Adán Sánchez, canterano de Monterrey, y Jesús Orduño, formado en Tijuana, quienes sellaron la clasificación en un duelo exigente.
El equipo dirigido por Jürgen Castañeda firmó una fase de grupos impecable. El Tri juvenil terminó en el primer lugar con paso perfecto, luego de golear 10-0 a Sint Maarten, 4-0 a Saint Martin y 4-1 a Barbados, antes de cerrar con la victoria ante los trinitarios. En total, el combinado nacional marcó 20 goles en cuatro partidos y apenas recibió dos, reflejo de su contundencia ofensiva y solidez defensiva.
México confirmó así su tradición como protagonista en la categoría y ahora se enfocará en la preparación rumbo a la Copa del Mundo, que se disputará a finales de este año en Qatar.
Con una generación que mostró equilibrio, talento y personalidad en momentos clave, el equipo de Castañeda buscará llegar a la justa mundialista como uno de los contendientes fuertes y pelear por un nuevo título de la categoría.
