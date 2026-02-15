Al-Nassr vence al Al Fateh con regreso goleador de Cristiano Ronaldo

El equipo del Al-Nassr se terminó quedando con la victoria ante su similar de Al Fateh. Gracias a un marcador de 2-0, con esto se quedan momentáneamente en la segunda posición de la Saudi Pro League.

Al- Nassr / Abdullah Ahmed Ampliar

La sorpresa de este compromiso es que Cristiano Ronaldo regresó al cuadro titular, después de sus constantes quejas ante las incorporaciones y transferencias que realizaron otros equipos, mismo que el astro portugués terminó reclamando por una situación anti Fair Play.

En su regreso con el equipo del Al-Nassr, no solamente fue titular, sino que también fue pieza importante para la victoria, ya que al minuto 18 terminaría marcando un tanto, lo cual significa el gol 962 en la carrera de Ronaldo.

Cristiano Ronaldo / Abdullah Ahmed Ampliar

Desde el 30 de enero no jugaba Cristiano Ronaldo, y su último compromiso fue contra el equipo de Al Kholood, en donde cooperó con una anotación en la victoria de tres goles por cero. Hasta este momento no se sabe si Ronaldo seguirá con su postura, o si de alguna manera ya participará de lleno en los compromisos de su equipo en la liga de Arabia Saudita.

Con este tanto, Cristiano se ubica en el segundo lugar de la tabla de goleo con 18 goles, misma posición del mexicano Julián Quiñones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Santiago Giménez ya tiene fecha de regreso: ¿Cuándo vuelve a jugar con el AC Milan?