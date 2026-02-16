¿Kiana Palacios se va del Club América?

Kiana Palacios, la delantera y máxima goleadora histórica del Club América Femenil, con más de 80 goles en el club, está con un pie fuera del equipo azulcrema.

Kiana Palacios jugando con las Águilas vs Necaxa / Cristopher Rogel Blanquet

Hay que destacar que no fue convocada ni jugó en el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026 contra Rayadas de Monterrey. Asimismo estuvo viendo el encuentro desde la grada/tribuna, lo que generó muchas especulaciones.

Por ende, el entrenador español, Ángel Villacampa, fue cuestionado al respecto y dejó entrever que hay negociaciones avanzadas.

¿DÓNDE CONTINUARÁ LA CARRERA DE KIANA PALACIOS?

Los rumores más fuertes apuntan a la NWSL, liga femenil de Estados Unidos. Específicamente, varios medios y reportes mencionan al Utah Royals como el equipo interesado. Sería un traspaso al extranjero para la atacante de 29 años, nacida en California, pero jugando con la selección mexicana.

Kiana Palacios recibiendo el galardón de mejor jugadora de Concacaf / Azael Rodriguez

Kiana llegó al América en 2021 tras pasar por Real Sociedad en España, y ha sido pieza clave: campeona en Clausura 2023 y referente absoluta del futbol femenil mexicano.

Por ahora no hay anuncio oficial de su salida, aunque todo indica que está muy cerca de concretarse. Si se confirma, sería un golpe duro para las Águilas en ataque.