Chucky Lozano es tachado de “prepotente” por su hermano Bryan; revela ruptura familiar

El mundo del fútbol mexicano se ha visto sacudido por declaraciones que poco tienen que ver con tácticas o goles. Bryan Lozano, hermano de Hirving “Chucky” Lozano, ha lanzado duras críticas contra el aún jugador del San Diego FC, calificándolo de “grosero y prepotente” y revelando un distanciamiento total con su núcleo familiar.

Chucky Lozano con San Diego / San Diego FC Ampliar

Un vestidor roto en casa

Según las declaraciones de Bryan, la relación con el atacante se ha deteriorado al punto del bloqueo. El menor de los Lozano asegura que Hirving Lozano ha cortado comunicación con su propia familia, una noticia que contrasta con la imagen de unidad que solía proyectar el exjugador del Pachuca.

"En el Napoli tuvo sus problemas con Gattuso y su cuerpo técnico; en su momento, en el PSV también los tuvo. Es grosero y prepotente y eso no lleva a nada; eso ha influido para que realmente muchos no lo quieran”, comentó en entrevista con ESPN.

“A pesar de que cobre mucho en San Diego siento que es como un pretexto, pues no conviene tener a alguien así, sabiendo que es muy importante tener un vestidor sano. Entonces, nadie o muy pocos se arriesgarían a contratarlo, porque al final del día corren el riesgo a que pase algo similar a lo que ha pasado anteriormente”, añadió.

Conflictos que trascienden la cancha

Dichas palabras no solo apuntan al carácter personal del extremo mexicano, sino que vincula estas actitudes con su comportamiento en los clubes de Europa y Norteamérica donde ha militado. Bryan Lozano sugirió que estos rasgos de personalidad han sido la raíz de fricciones en:

Napoli: Donde sus altibajos con directores técnicos fueron de dominio público en la Serie A .

Donde sus altibajos con directores técnicos fueron de dominio público en la . PSV Eindhoven: A pesar de ser un ídolo en la Eredivisie , su segunda etapa no estuvo exenta de tensiones.

A pesar de ser un ídolo en la , su segunda etapa no estuvo exenta de tensiones. Selección Mexicana: Su ausencia en las convocatorias del Tri y los rumores de roces con el cuerpo técnico del combinado azteca cobran un nuevo matiz tras estas revelaciones.

Su ausencia en las convocatorias del y los rumores de roces con el cuerpo técnico del combinado azteca cobran un nuevo matiz tras estas revelaciones. San Diego FC: Su etapa en la MLS comienza bajo la sombra de esta polémica extra-cancha.

Hirving Lozano con la Selección Mexicana / Omar Vega Ampliar

¿Personalidad o presión profesional?

Es innegable que la presión de ser la cara del fútbol de México en el extranjero pasa factura. Sin embargo, cuando las críticas vienen del círculo más íntimo, la narrativa profesional se ve afectada. Lo que antes se leía como “carácter competitivo” en el campo, hoy es cuestionado como una falta de humildad por el propio hermano de Hirving Lozano.

Para el Chucky, este es un momento crítico. Mientras se prepara para ganarse un lugar con el San Diego FC, tendrá que decidir si estas declaraciones merecen una respuesta o si el silencio seguirá siendo el muro que lo separa de su familia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hugo Sánchez criticó fuertemente al ‘Chucky’ Lozano y sugiere su exclusión del Tricolor