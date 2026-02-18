Atlético de Madrid empata con Brujas sin Obed Vargas / Alex Bierens de Haan - UEFA

El Estadio Jan Breydel fue escenario de una noche eléctrica en la Liga de Campeones de la UEFA. Atlético de Madrid y Club Brugge KV firmaron un vibrante empate 3-3 en un duelo que tuvo de todo: penal, autogol y un empate agónico que silenció a la grada colchonera. El resultado deja la serie abierta, mantiene la tensión y obliga a ambos equipos a seguir peleando por la clasificación.

Brujas v Atlético de Madrid / Alex Bierens de Haan - UEFA Ampliar

El conjunto dirigido por Diego Simeone mostró carácter y pegada en los momentos clave. Tras un arranque equilibrado, el Atlético logró tomar ventaja en el marcador y encontró en un penal la oportunidad de ponerse al frente. Minutos después, un autogol añadió dramatismo a la noche, alterando el guión de un partido que parecía controlado por los visitantes. Cada avance rojiblanco llevaba sensación de peligro ante un Brujas que resistía y respondía con transiciones rápidas.

Sin embargo, el equipo belga nunca perdió el orden ni la convicción. Aprovechó los espacios en el tramo final y castigó errores defensivos para mantenerse con vida. Cuando el reloj marcaba los últimos instantes y el Atlético acariciaba tres puntos de oro, el Brujas encontró el empate 3-3 con una acción colectiva.

Atlético de Madrid / Alex Bierens de Haan - UEFA Ampliar

En cuanto a Obed Vargas, el joven mediocampista no tuvo participación en el encuentro y se mantuvo en el banquillo durante los 90 minutos, por lo que no se concretó su debut en la Liga de Campeones. La expectativa sobre su estreno europeo sigue intacta, mientras el Atlético deberá pasar página rápidamente tras un partido que tuvo intensidad, polémica y un cierre dramático digno del máximo torneo continental.

