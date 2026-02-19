Atlético de Madrid vs Espanyol: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 25 de LaLiga española

Atlético de Madrid se verá las caras ante Espanyol por la fecha 25 / Eric Alonso

El Atlético de Madrid recibe al Espanyol en el Metropolitano, en un duelo correspondiente a la Jornada 25 de LaLiga. El compromiso luce atractivo, ya que ambas escuadras necesitan sumar para mantenerse firmes en sus respectivas aspiraciones.

Los colchoneros llegan tras empatar 3-3 frente al Brujas, en la ida de los playoffs de la UEFA Champions League. En el certamen local, el conjunto dirigido por Diego Simeone ocupa la cuarta posición y acumula tres jornadas sin triunfo. El encuentro resulta determinante para no ampliar la distancia en la recta final del campeonato ante el líder Real Madrid.

No obstante, el cuadro colchonero podría priorizar otros frentes: en la Copa del Rey tiene prácticamente asegurado su pase a la final; además, en el torneo continental cuenta con amplias opciones de avanzar a los octavos, ya que definirá la eliminatoria en casa ante los belgas.

Por su parte, los periquitos tampoco atraviesan su mejor etapa. Suman siete encuentros sin victoria y el equipo comandado por Manolo González se ubica en la sexta plaza, con el riesgo de descender un puesto en la tabla. El choque será clave para mantenerse en la pelea por competiciones europeas, ante un rival que tampoco vive su momento más sólido.

En cuanto a las ausencias, el Atlético no podrá contar con Pablo Barrios debido a una lesión muscular en el muslo derecho. Del lado catalán, la baja más sensible es la de su capitán, Javi Puado, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y se perderá lo que resta de la campaña.

El Atlético de Madrid no ha logrado imponerse al conjunto periquito en sus últimos cinco compromisos de liga; el cuadro catalán presume un saldo de una victoria y cuatro empates. Ahora, los dirigidos por Simeone intentarán romper la racha negativa y hacer valer la localía.

