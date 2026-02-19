Leipzig vs Borussia Dortmund: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 23 de la Bundesliga

La Jornada 23 de la Bundesliga nos trae un encuentro frenético, pues Leipzig se enfrentará al Borussia Dortmund en uno de los partidos estelares del fin de semana.

Los toros rojos no llegan de la mejor manera a este partido; en cinco encuentros apenas han conseguido una victoria y han dejado escapar puntos importantes en la pelea por los puestos europeos. Esta temporada no están disputando alguna competición continental.

Por su parte, Borussia llega a este encuentro luego de conseguir una victoria 2-0 frente al Atalanta en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League; además, suman seis encuentros sin conocer la derrota en la Bundesliga, resultados que los sitúan en la segunda posición del campeonato alemán. Se encuentran seis puntos por debajo del Bayern Múnich; es importante conseguir la victoria para no perder terreno en la pelea por el liderato.

Ambos equipos llegan con bajas sensibles. Por su parte, el Leipzig no contará con su portero titular, Peter Gulacsi; el húngaro salió de cambio por una lesión en la rodilla y se perderá el encuentro.

El Borussia Dortmund tampoco podrá contar con su capitán, Emre Can, quien presenta problemas en la ingle y estará fuera de actividad.

En los últimos cinco enfrentamientos entre estas escuadras, el Leipzig ha conseguido tres victorias, una ha sido para el Borussia y se ha registrado un empate. En todo el historial de partidos entre ambos nunca han terminado 0-0; siempre han marcado goles.