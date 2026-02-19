Martín Anselmi vive crisis en Botafogo: seis derrotas al hilo y tropiezo en Libertadores

El destino futbolístico de Martín Anselmi pende de un hilo. El estratega argentino vive horas decisivas tras el duro golpe sufrido por Botafogo en la ida de la serie de Copa Libertadores, cayendo por 1-0 ante Nacional Potosí de Bolivia, resultado que significó su sexta derrota consecutiva en todas las competiciones y que profundiza la crisis deportiva del conjunto carioca en un torneo de máxima exigencia continental.

Martín Anselmi / Wagner Meier Ampliar

El revés en Libertadores no solo compromete las aspiraciones internacionales del club, sino que también agrava el entorno alrededor del técnico argentino. El equipo volvió a mostrar fragilidad defensiva y poca contundencia en el último tercio, síntomas que se han repetido a lo largo de esta racha negativa y que han generado fuertes cuestionamientos desde la prensa brasileña y la afición.

En México, el mal momento de Anselmi es seguido con lupa. Su salida de Cruz Azul fue una de las más polémicas recientes en la Liga MX. Tras haberle devuelto protagonismo y una identidad clara al conjunto celeste, el entrenador dejó el proyecto en medio de versiones encontradas y malestar tanto en la directiva como en un sector de la afición, que no entendió ni el timing ni las formas de su partida.

Martín Anselmi Botafogo / Wagner Meier Ampliar

Luego de su mal paso por el Porto, el técnico argentino atraviesa por un duro momento en su carrera y cuenta con muy poco margen de maniobra para enderezar el rumbo y ha generado debate sobre si un posible regreso a la Liga MX sería lo mejor para él, dado que es el lugar donde mejores resultados obtuvo, sin contar su gran desempeño en Independiente del Valle.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gabriel Milito despierta interés en Cruz Azul: ¿El DT que pudo salvar a La Máquina pero Martín Anselmi lo arruinó todo?