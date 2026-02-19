Pumas vs Rayados: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 7 del Clausura 2026 Liga MX

Uno de los mejores partidos de la jornada se disputa este domingo en punto de las 5 de la tarde cuando los Pumas reciban a los Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario.

Monterrey vs Pumas enfrentamiento en temporada regular / Jam Media Ampliar

Después de quedar eliminados en la Concachampions, los dirigidos por Efraín Juárez están enfocados al 100% en la Liga MX. Hasta el momento, se mantienen invictos tras seis fechas disputadas y están peleando la parte alta de la tabla general, por lo que una victoria ante una de las plantillas más potentes les daría mucha confianza para buscar la clasificación a la Liguilla en la segunda parte de la temporada. Además, vale la pena mencionar que si Pumas logra sacar el triunfo frente a La Pandilla llegaría a 15 puntos e igualaría la suma de unidades que consiguió Memo Vázquez después de siete jornadas la última vez que se proclamaron campeones en el Clausura 2011.

Del otro lado, los Rayados han tenido un arranque de campeonato bastante irregular. Los dirigidos por Domenec Torrent han ganado un partido de los últimos tres disputados y, aunque siguen dentro de los 8 primeros lugares de la tabla, las críticas para el técnico no se han hecho esperar. En el tema deportivo, Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro el pasado fin de semana y estará fuera de las canchas, al menos, 6 semanas. Además, Uros Djurdjevic buscará su primera anotación con el cuadro regiomontano.

Es así como los Pumas recibirán a los Rayados en Ciudad Universitaria en duelo correspondiente a la séptima fecha del campeonato con el objetivo de sumar tres puntos más y mantener el invicto en el Clausura 2026.

RAYADOS VS PUMAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER