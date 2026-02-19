Selección Mexicana Femenil: Convocatoria oficial de Pedro López para las Eliminatorias del Mundial 2027

La Selección Mexicana Femenil dio a conocer su convocatoria para los juegos que tendrán en el mes de marzo y con esto empieza su camino de manera oficial para el Mundial del 2027. La lista de Pedro López consiste en 23 futbolistas, destacando el dominio de la Liga MX Femenil, que aporta a 18 futbolistas y que la mayoría vienen del norte del país, con tres jugadoras tanto de Tigres Femenil como de Rayadas.

¡Equipo listo para representar a 🇲🇽 en esta Fecha FIFA! ✨



La lista de las 2️⃣3️⃣ jugadoras convocadas por nuestro 🫡 DT. Pedro López para enfrentar a Santa Lucía 🇱🇨 y Brasil. 🇧🇷#UnEquipoUnSueño | #ElGranJogo | #FechaFIFAFebrero | #SeleccionFemenilMayor pic.twitter.com/iGCIuMQpn9 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) February 19, 2026

Además del poderío de las futbolistas mexicanas que militan en los Estados Unidos (NWSL) y que aportarán cinco elementos. La participación de la Selección Femenil comienza el 2 de marzo cuando se enfrenten a Santa Lucía en el Daren Sammy Cricket Ground, partido correspondiente a las eliminatorias para el Mundial 2027.

Para este choque las seleccionadas se concentrarán el 23 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) antes de viajar el 28 de febrero. Después del viaje, ya en suelo nacional se concentrarán para enfrentarse a Brasil el 7 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un compromiso amistoso.

El 𝙂𝙍𝘼𝙉 𝙅𝙊𝙂𝙊 llegó a la Ciudad de México. ❤️‍🔥



🇲🇽Dos países🇧🇷, y 90 minutos para sentir la pasión de un día épico.🫀



🏟️ Estadio Ciudad de los Deportes

🗓️ 7 de marzo@SelecaoFeminina las esperamos con futbol, estadio lleno y unos buenos tacos 🌮😉

¿De pastor o de suadero?… pic.twitter.com/Vy28IVx3sk — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) February 2, 2026

Jugadoras convocadas

Porteras

Esthefanny Barreras (Pachuca)

Itzel Velasco (América)

Blanca Félix Chivas)

Defensas

Kimberly Rodríguez (América)

Kenti Robles (Pachuca)

Reyna Reyes (Portland Thorns)

Rebeca Bernal (Washington Spirit)

Greta Espinoza (Tigres)

Nicolette Hernández (Boston Legacy)

Aaliyah Farmer (Chicago Stars)

Mediocampistas

Karla Nieto (Pachuca)

Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul)

Diana García (Rayadas)

Fátima Servín (Rayadas)

Alexia Delgado (Tigres)

Alice Soto (Rayadas)

Delanteras

Scarlett Camberos (América)

Kiana Palacios (América)

Montserrat Saldívar (América)

Charlyn Corral (Pachuca)

Jasmine Casarez (Guadalajara)

Jacqueline Ovalle (Orlando Pride)

Diana Ordóñez (Tigres)

