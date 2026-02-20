Chivas vs América Femenil: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Clásico Nacional de la Jornada 10 Clausura 2025 Liga MX / Jam Media

Este fin de semana se disputa una edición más del Clásico Nacional en la Liga MX Femenil. Las Chivas reciben al América en el Estadio Akron el domingo en punto de las cinco de la tarde.

Estamos a 3 días de #ElClásicoDeMéxico. 🦅🔥 pic.twitter.com/CEviCOSHZq — Club América Femenil (@AmericaFemenil) February 19, 2026

Por un lado, el Rebaño Sagrado llega en segundo lugar de la tabla general con 22 puntos y con un récord de siete victorias, un empate y una derrota. Por si esto fuera poco, la escuadra rojiblanca es el mejor local en lo que va de la temporada, ya que ha ganado los cinco juegos que ha disputado. Además, las dirigidas por Antonio Contreras solo han recibido tres anotaciones en casa, por lo que son una de las mejores defensivas del torneo.

Del otro lado, el América Femenil llega en tercer puesto de la clasificación con 21 unidades y un balance de seis victorias y tres empates. En este mismo sentido, vale la pena mencionar que, junto a las Rayadas, se mantienen como las únicas invictas del Clausura 2026. Aunado a esto, las comandadas por Ángel Villacampa han dominado el Clásico de México, sobre todo cuando juegan en casa del Rebaño. En los últimos cinco enfrentamientos, las Águilas tienen tres victorias y han empatado en un par de ocasiones, por lo que el Akron ha sido sinónimo de puntos asegurados para las de Coapa.

Es así como las Chivas Femenil recibirán al América en un duelo de alto voltaje. Será un auténtico partidazo entre las segundas y terceras de la clasificación y, quienes resulten vencedoras, se afianzarán como las principales perseguidoras de los equipos regiomontanos en el liderato de la competencia.

CHIVAS VS AMÉRICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: domingo 22 de febrero

domingo 22 de febrero HORA: 17:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

17:00 Hrs. (Tiempo del Centro de México) ESTADIO : Akron

: Akron TV: Amazon Prime, FOX One, FOX, Tubi



