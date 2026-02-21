Cruz Azul vs Chivas: ¿Cuándo fue la última vez que el Rebaño enfrentó a la Máquina como líder del torneo? / Jam Media

La historia entre Chivas y Cruz Azul tiene detalles muy importantes de cara al duelo actual, hace casi dos décadas que los rojiblancos no enfrentaban al celeste encontrándose en lo más alto de la tabla. Esto se remonta al torneo Clausura 2008, cuando el Rebaño Sagrado llegó como líder al Estadio Azul.

En aquel torneo, el conjunto tapatío dominaba la tabla. El encuentro termino 0-0, sin muchos acontecimientos ni goles, dejando al cuadro rojiblanco en la cima del torneo.

Ese empate sin anotaciones quedó como uno de los recuerdos más claros de enfrentamientos entre ambos clubes en circunstancias similares. Con el paso del tiempo, ninguno de los dos volvió a coincidir en ese mismo escenario: Chivas como líder y Cruz Azul intentando frenar la victoria.

Hoy, ese capítulo vuelve a cobrar importancia. Guadalajara se presenta nuevamente en la parte más alta de la tabla frente a un rival que suele complicar este tipo de escenarios.

