CMLL suspende función de lucha libre en la Arena Coliseo Guadalajara

Debido a los actos de violencia registrados en Guadalajara, Jalisco el día de ayer domingo 22 de febrero tras la captura y fallecimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘Mencho’, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) ha decidido suspender el tradicional “Martes de Glamour”.

El evento del 24 de febrero que se llevaría a cabo en la Arena Coliseo de Guadalajara, fue suspendido . En un comunicado oficial, EL Consejo Mundial de Lucha Libre señala que por recomendaciones de las autoridades para salvaguardar la seguridad de los luchadores y los asistentes.

Comunicado Oficial del CMLL

Suspensión de la función del Martes 24 de Febrero en la Arena Coliseo de Guadalajara.#MartesDeGlamourCMLL pic.twitter.com/eVx1UjAkG3 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 23, 2026

Desde hace décadas, el CMLL mantiene una programación semanal constante, por lo que suspender una función es un hecho poco común. La empresa señalo que el famoso “Martes de Glamour” podría ser re programada, dependiendo de la evolución de la situación de seguridad en ese estado del país.

