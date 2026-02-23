Curazao cambia de DT a meses del Mundial 2026

Dt de Curazao se va de la Selección a meses del Mundial 2026 / ANP

Faltan poco más de 100 días para que se celebre la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, hay noticias que terminan impactando al mundo y ahora es con Curazao, pues su director técnico dejó el cargo a solo meses del evento más esperado en el mundo del futbol.

Xander Severina jugador de Curazao en eliminatorias del Mundial 2026 / ANP Ampliar

Dick Advocaat, quien logró los impensable de llevar a Curazao al Mundial ha dejado su cargo con la selección, dando una sorpresa enorme al país. No hay información concreta sobre el tema, aunque se dio a conocer que sería por problemas familiares.

A través de las redes sociales dio a conocer la noticia, explicando que es un tema familiar, el cual es prioridad para él y por eso ha tenido que tomar la difícil decisión de dejar a su selección. Cabe recordar que es un técnico histórico que también estuvo entrenando en equipos de Países Bajos.

Su logro más grande fue llevar a Curazao a su primer mundial, en algo que era impensable para el propio país. Cabe señalar que Curazao tendrá como rivales a Ecuador, Alemania y Costa de Marfil durante el Mundial.