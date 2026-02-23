¡Mejor que CR7! Julián Quiñones imparable en Arabia: ¿Cuántos goles lleva en la Saudi Pro League?

Julián Quiñones está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, pues sigue marcando goles en la liga de Arabia. El delantero mexicano brilló en el partido de este lunes entre Al-Qadsiah y Al-Ettifaq. El atacante logró marcar un tanto y fue clave para que su equipo goleara y se quedaran con los 3 puntos en este compromiso.

Just enjoy life 🐆🙏🏽 pic.twitter.com/Gh0mQOROFZ — Julian Quiñones (@julian_quiones3) February 21, 2026

La racha de Julián Quiñones es sumamente importante, ya que ha marcado en 8 de los últimos 10 compromisos con su club. De hecho, en el 2026 ya tiene 15 tantos, siendo la mejor marca goleadora para un futbolista mexicano en lo que va de esta temporada.

En la Saudi Pro League, se encuentra como el segundo lugar en la tabla de goleo, pues ha marcado 22 tantos, superando a Cristiano Ronaldo quien tiene 20 anotaciones. El primer lugar lo tiene Ivan Toney con 23 goles.

Cabe señalar que la siguiente oportunidad para estar en la Selección Mexicana sería en el mes de marzo en los duelos ante Portugal y Bélgica, y con el nivel que ha mostrado en los duelos recientes tendría casi ganado su lugar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Joan Laporta niega irregularidades y se defiende tras denuncia contra el Barcelona