Real Madrid vs Benfica: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de Playoffs vuelta en la UEFA Champions League

Este miércoles, el Real Madrid buscará clasificar a la siguiente ronda de la UEFA Champions League cuando reciba al Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan al partido de vuelta con una ligera ventaja de 1 a 0, por lo que tienen la serie encaminada para seguir avanzando en el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

Eduardo Camavinga con Real Madrid corriendo al espacio vs Benfica / Angel Martinez Ampliar

El duelo de ida terminó con victoria para la escuadra merengue gracias a un auténtico golazo de Vinicius Junior. Esa anotación desató una gran polémica por un presunto insulto racista del argentino Gianlucca Prestiani, quien por cierto fue sancionado por la UEFA y no estará disponible para jugar los 90 minutos restantes de la serie.

En cuanto al tema deportivo, el Madrid viene de perder el fin de semana contra el Osasuna, resultado que le hizo perder el liderato de la competencia en La Liga de España. Sin embargo, el cuadro español difícilmente podrá contar con Jude Bellingham para este compromiso, ya que apenas comenzó a trabajar con balón después de pasar algunas semanas fuera de actividad por una lesión.

Del otro lado se encuentra el Benfica con José Mourinho, aunque vale la pena mencionar que el estratega portugués no estará en el banquillo por la tarjeta roja que recibió en el partido de ida. A pesar de las ausencias del lusitano y Prestianni, los portugueses llegan con plantel completo para encarar la vuelta y buscar el pase a la ronda de eliminación directa en la Liga de Campeones de Europa.

Es así como el Real Madrid recibirá este miércoles en punto de las 2 de la tarde al Benfica con el objetivo de sortear la fase de playoffs para seguir soñando con sumar una estrella más a su extenso palmarés en la UEFA Champions League.

REAL MADRID VS BENFICA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER