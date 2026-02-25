Abierto Mexicano de Tenis: Rodrigo Pacheco cae ante Flavio Cobolli en Acapulco
Rodrigo Pacheco se despide del Abierto Mexicano de Tenis en singles tras caer ante Flavio Cobolli. ¡Sigue su camino en dobles junto a Rafael Jódar en Acapulco!
Continúa la actividad del Abierto de Mexicano de Tenis en Acapulco y se han presentado grandes juegos en las últimas horas. Como es costumbre, algunos tenistas mexicanos tienen la oportunidad de competir en el evento, ya sea en individual o en dobles.
Rodrigo Pacheco es uno de los tenistas mexicanos que participan constantemente, aunque no tuvo la mejor actuación pues ya cayó eliminado de la competencia.
Esto se dio en la ronda de 32, luego de que el italiano Flavio Cobolli ganara por parciales de 7-6 y 7-6. El saque fue una de las claves del juego, ya que el italiano tuvo 10 Aces. El juego fue parejo, pues ambos sets tuvieron que llegar al tiebreak, aunque el mexicano no pudo salir avante en ninguno de estos.
Cabe recordar que Pacheco no está del todo fuera de Acapulco, ya que también compite en dobles con Rafael Jódar y tendrán actividad en los octavos de final. En anteriores ocasiones, Rodrigo Pacheco llegó a tener buen rendimiento la Perla del Pacífico, aunque ahora se perdió la oportunidad de brillar ante el público mexicano.
