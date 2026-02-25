Billy Arce es nuevo refuerzo del Mazatlán FC

El Mazatlán Fútbol Club anunció a su nuevo refuerzo Billy Arce para la última parte del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, el jugador de 27 años originario de Ecuador fue anunciado a través de la redes sociales del club.

El extremo izquierdo llega como fichaje de emergencia y como agente libre tras finalizar su contrato con el Atlético Nacional de Colombia a principios de este mismo año. El contrato inicial que el club le ha ofrecido año jugador es por 6 meses con opción a una renovación según su desempeño. El DT Sergio Bueno y toda la directiva de los cañoneros llevaban semanas intentando reforzar su ofensiva, a lo que consideraron al ecuatoriano como adecuado para sus lineas ante la ultima etapa del torneo.

¿Quién es Billy Arce ?

El ecuatoriano comenzó su carrera en 2017 con el equipo Independiente del Valle en su país natal, destacando como una de las promesas del futbol ecuatoriano, gracias a su velocidad y su habilidad en el 1 vs 1. En 2018 fue fichado hacia Europa, teniendo un breve paso por el Brighton & Hove Albion en Inglaterra, aunque nunca llegó a debutar en el equipo titular. Fue traspasado al Extremadura UD, equipo de segunda división en España. En 2019 regreso a su país para jugar con el Emelec, con el Barcelona Sc y Liga de Quito, donde salió campeón de la Copa Sudamericana y la Liga Pro en 2023.

También tuvo un breve paso por Santo de Brasil, Peñarol en Uruguay, en Colombia jugó para Once Caldos, Deportivo Pasto y su equipo más reciente Atlético Nacional.

Sus números recientes (2025 en Atlético Nacional)

Partidos jugados: 37

Goles: 3

Asistencias: 1

Minutos jugados: 1,735

Se planea que Billy quede registrado ante la liga esta misma semana y podría tener su debut con el equipo mexicano este viernes cuando Mazatlán reciba a Pachuca en el Estadio El Encanto en la Jornada 8 de La Liga Mx.

