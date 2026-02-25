Billy Arce es nuevo refuerzo del Mazatlán FC
El extremo ecuatoriano llega procedente del fútbol colombiano para apuntalar la ofensiva de Sergio Bueno en el cierre del Clausura 2026.
El Mazatlán Fútbol Club anunció a su nuevo refuerzo Billy Arce para la última parte del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, el jugador de 27 años originario de Ecuador fue anunciado a través de la redes sociales del club.
El extremo izquierdo llega como fichaje de emergencia y como agente libre tras finalizar su contrato con el Atlético Nacional de Colombia a principios de este mismo año. El contrato inicial que el club le ha ofrecido año jugador es por 6 meses con opción a una renovación según su desempeño. El DT Sergio Bueno y toda la directiva de los cañoneros llevaban semanas intentando reforzar su ofensiva, a lo que consideraron al ecuatoriano como adecuado para sus lineas ante la ultima etapa del torneo.
¿Quién es Billy Arce ?
El ecuatoriano comenzó su carrera en 2017 con el equipo Independiente del Valle en su país natal, destacando como una de las promesas del futbol ecuatoriano, gracias a su velocidad y su habilidad en el 1 vs 1. En 2018 fue fichado hacia Europa, teniendo un breve paso por el Brighton & Hove Albion en Inglaterra, aunque nunca llegó a debutar en el equipo titular. Fue traspasado al Extremadura UD, equipo de segunda división en España. En 2019 regreso a su país para jugar con el Emelec, con el Barcelona Sc y Liga de Quito, donde salió campeón de la Copa Sudamericana y la Liga Pro en 2023.
También tuvo un breve paso por Santo de Brasil, Peñarol en Uruguay, en Colombia jugó para Once Caldos, Deportivo Pasto y su equipo más reciente Atlético Nacional.
Sus números recientes (2025 en Atlético Nacional)
- Partidos jugados: 37
- Goles: 3
- Asistencias: 1
- Minutos jugados: 1,735
Se planea que Billy quede registrado ante la liga esta misma semana y podría tener su debut con el equipo mexicano este viernes cuando Mazatlán reciba a Pachuca en el Estadio El Encanto en la Jornada 8 de La Liga Mx.
