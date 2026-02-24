Gabriel Milito podría salir de Chivas para dirigir a River Plate

La buena dirección que ha tenido el DT de Chivas, Gabriel Milito no ha pasado desapercibida y se ha hecho notar por uno de los equipos más emblemáticos de Sudamérica, River Plate, donde su nombre es uno de los contemplados para ocupar el lugar del actual DT Marcelo Gallardo.

Después del video de Marcelo Gallardo informando de que dejará de ser el dirigente de esta gran equipo, el “Muñeco” afirmó que tras analizar los resultados recientes, sentía que su mensaje ya no llegaba a los jugadores de la misma manera y que el equipo necesitaba una “renovación de energías”. El técnico dirigirá su ultimo partido el próximo jueves 26 de marzo ante Banfield en la Liga Profesional de Argentina.

¿Quiénes son los candidatos para dirigir a River?

La dirigencia de River, encabezada por Jorge Brito y Stefano Di Carlo, ha comenzado a filtrar una lista de candidatos. El perfil de Milito es mucho de su agrado por su estilo de juego : posesión, salida limpia y protagonismo, valores que coinciden con el ADN histórico de River.

Algunos de los otros candidatos fuertes para el puesto:

Eduardo “Chacho” Coudet : El favorito de la dirigencia; actualmente en el Alavés de España.

: El favorito de la dirigencia; actualmente en el Alavés de España. Hernán Crespo : Dirige al São Paulo en Brasil; una opción con mucha identidad riverplatense y prestigio internacional.

: Dirige al São Paulo en Brasil; una opción con mucha identidad riverplatense y prestigio internacional. Gabriel Milito : Actualmente en Chivas de México; es el deseo táctico.

: Actualmente en Chivas de México; es el deseo táctico. Santiago Solari : Vinculado al Real Madrid; una opción de élite que siempre está en el radar por su pasado “millonario”.

: Vinculado al Real Madrid; una opción de élite que siempre está en el radar por su pasado “millonario”. Ariel Holan: Se encuentra libre tras su paso por Rosario Central; es el único que no requeriría negociar una salida contractual.

Pero uno de los principales impedimentos que frenaría un poco la llegada de Milito a la Argentina sería la calla de rescisión con Chivas, tras la polémica salida de Fernando Gago a Boca Juniors en 2024, la dirigencia de Chivas de Guadalajara blindó los contratos de sus técnicos, al igualmente Milito ha dicho que “no piensa dejar el proyecto a mitad de torneo” y que su palabra vale más que un contrato.

Otro de los grandes impedimentos es que Milito es el máximo ídolo moderno de Independiente. Siempre ha dicho que le cuesta visualizarse dirigiendo a otro grande de Argentina.

Mientras los otros nombres se mantienen en la mesa, la figura de Gabriel Milito representa el equilibrio ideal que el club busca recuperar. Actualmente, el club está en la décima posición del campeonato dentro del Grupo B, con 7 puntos en seis partidos disputados.

