Rodolfo Pizarro renueva con Juárez hasta 2027

Este miércoles Juárez informó a través de un comunicado oficial en sus canales digitales la renovación de su mediocampista Rodolfo Pizarro hasta diciembre de 2027, el comunicado hace énfasis desde su llegada en 2025 al club, el mediocampista ha demostrado profesionalismo y compromiso con los colores del club.

El mediocentro de 32 años que ha disputado 28 partidos con Bravos, ha marcado 4 goles y 1 asistencia, después de su paso como agente libre por Mazatlán. Debido a su desempeño, el conjunto fronterizo decidió asegurar la permanencia del jugador en el club para“ Fortalecer su estructura deportiva, dar estabilidad y continuidad a la base del equipo y seguir construyendo un proyecto competitivo a largo plazo.”

Números de Rodolfo Pizarro con Bravos

Desde su llegada a mediados de 2025 al equipo:

Partidos jugados: 28

Goles: 4

Asistencias: 1

Logros: Formó parte del plantel que consiguió el pase histórico a la Liguilla en el torneo Apertura 2025.

El jugador compartió palabras de entusiasmo y sensación de estabilidad por la continuidad en la institución en un video oficial del club.

Me siento muy identificado con el club y con la gente de Juárez. Esta renovación es un voto de confianza a mi trabajo y me motiva a seguir peleando por el objetivo que todos queremos: el campeonato — Rodolfo Pizarro

En puerta de la jordana 8 de la Liga mx, los Bravos se posicionan en el lugar 16 de la tabla, con 4 puntos, resultado de una victoria, un empate y cuatro derrotas.

