Cabelleras, campeonato y la final del Torneo de Escuelas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la CMLL
El Consejo Mundial de Lucha Libre se prepara para una función imperdible, donde cabelleras, el Campeonato Mundial Completo del CMLL y la final del Torneo de Escuelas 2026 estarán en disputa en la Arena México.
Este Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre se vivirá una función imperdible, donde cabelleras, el Campeonato Mundial Completo del CMLL, y la final del Torneo de Escuelas 2026 estarán en disputa en la Arena México.
Tras los retos lanzados la semana pasada, la función será protagonizada por Ángel de Oro contra Johnny Consejo, ambos apostarán sus cabelleras y con el orgullo también en juego de salir avante defendiendo la bandera del CMLL y AEW.
En el combate semifinal, Claudio Castagnoli buscará la quinta defensa del Campeonato Mundial Completo del CMLL, pero con la complicada misión de tener dos retadores: Akuma y Euforia, quienes buscarán conquistar por primera vez en sus carreras este cetro.
Persephone y Olympia superaron la primera fase de la eliminatoria, ahora ambas Amazonas se medirán en un mano a mano, para convertirse en la retadora número uno al Campeonato Mundial Femenil del CMLL que ostenta Mercedes Moné.
En la segunda confrontación de la noche, Magia Blanca, Hijo del Pantera y El Audaz unirán fuerzas para medirse a Felino Jr., El Cobarde y Guerrero Maya Jr. Mientras que las acciones comenzarán Angelito y Galaxy frente a Minos I y Minos II.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Adame vs Carlos Trejo: EN VIVO, dónde cuándo y cómo ver su pelea Ring Royal
CABELLERA VS CABELLERA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
FECHA: viernes 27 de febrero
HORA: 20:30 Hrs. (Tiempo del Centro de México)
SEDE: Arena México
TV: YouTube