Cabelleras, campeonato y la final del Torneo de Escuelas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la CMLL

Cabelleras, campeonato y la final del Torneo de Escuelas en disputa en la Arena México

Este Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre se vivirá una función imperdible, donde cabelleras, el Campeonato Mundial Completo del CMLL, y la final del Torneo de Escuelas 2026 estarán en disputa en la Arena México.

Tras los retos lanzados la semana pasada, la función será protagonizada por Ángel de Oro contra Johnny Consejo, ambos apostarán sus cabelleras y con el orgullo también en juego de salir avante defendiendo la bandera del CMLL y AEW.

Cabellera vs Cabellera CMLL Ampliar

En el combate semifinal, Claudio Castagnoli buscará la quinta defensa del Campeonato Mundial Completo del CMLL, pero con la complicada misión de tener dos retadores: Akuma y Euforia, quienes buscarán conquistar por primera vez en sus carreras este cetro.

Persephone y Olympia superaron la primera fase de la eliminatoria, ahora ambas Amazonas se medirán en un mano a mano, para convertirse en la retadora número uno al Campeonato Mundial Femenil del CMLL que ostenta Mercedes Moné.

⚡🎉 El Consejo Mundial de Lucha Libre celebra el Pokémon Day 🎉

Hoy se conmemora el Pokémon Day, una jornada global en la que entrenadores y fans de todo el mundo se reúnen para festejar la icónica franquicia que ha unido generaciones desde su origen en Japón



#PokémonDay #CMLL pic.twitter.com/ypM6IrngrB — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) February 27, 2026

En la segunda confrontación de la noche, Magia Blanca, Hijo del Pantera y El Audaz unirán fuerzas para medirse a Felino Jr., El Cobarde y Guerrero Maya Jr. Mientras que las acciones comenzarán Angelito y Galaxy frente a Minos I y Minos II.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Adame vs Carlos Trejo: EN VIVO, dónde cuándo y cómo ver su pelea Ring Royal

CABELLERA VS CABELLERA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: viernes 27 de febrero

HORA: 20:30 Hrs. (Tiempo del Centro de México)

SEDE: Arena México

TV: YouTube