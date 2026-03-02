Pumas vs Toluca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 9 del Clausura 2026 Liga MX / Jam Media

El Estadio Olímpico Universitario se prepara para recibir la Jordana 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, Pumas y Toluca se ven las caras en este duelo tan esperado de dos de los equipos que han sido protagonistas en este torneo.

Ambos conjuntos llegan a esta fecha 9 invictos, siendo de los únicos equipos del torneo con esta marca, buscando seguir así. El gran momento que pasa el conjunto dirigido por Efraín Juarez ha sorprendido en este torneo, ubicados en cuarto lugar en la tabla con 16 puntos. Aunque el empate contra Xolos los descolocó un poco, los auriazules buscan mantener el invicto cuando los de Toluca lleguen al Pedregal.

Por el otro lado, los Diablos de Antonio Mohamed vienen de derrotar Chivas, colocándose así segundos en la tabla con 18 unidades, buscando otra victoria cuando lleguen a CU con la que es la mejor ofensiva del certamen, que promedia 2 goles por partido.

El conjunto universitario planea usar el peso de su localía para así poder consolidar la victoria y arrancarle el invicto a los Escarlatas que aún no ha recuperado al delantero Alexis Vega, cuentan con jugadores como Paulinho, al igual que el lateral Jesús Gallardo que dio la sorpresa haciéndose presente en el marcador en el fin de semana ante Chivas.

