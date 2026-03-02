Santos vs Cruz Azul: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 9 del Clausura 2026 Liga MX

Todo está listo para un duelo espectacular de la Liga MX en la jornada 9 del campeonato. Este martes 3 de marzo, Santos Laguna estará recibiendo a Cruz Azul a las 7 de la noche. El duelo enfrenta al último lugar de la clasificación frente al líder del campeonato.

Jam Media Ampliar

Los celestes son los mejores en lo que va del torneo con un total de seis partidos ganados, uno empatado y solo uno perdido. Los laguneros, por su parte, no tienen triunfos en lo que va del torneo, más dos empates y seis derrotas.

En el último duelo, Cruz Azul venció a Monterrey por dos goles a cero, mientras que el equipo de Torreón igualó a dos tantos. La máquina ha demostrado que tiene un poder en la media cancha inigualable, además de una delantera que está enrachada.

El equipo de Nicolás Larcamón es el que mejor se ha desempeñado hasta el momento y ahora visitan a un equipo que no ha podido ganar. Así que todo está listo para un duelo espectacular de la liga mexicana, donde Santos Laguna reciba Cruz Azul este martes 3 de marzo a las 7 de la noche y a través de la cadena W.