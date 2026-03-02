UFC y Caliente.mx dan a conocer alianza estratégica de apuestas deportivas en México

El viernes 27 de febrero, se llevó a cabo la conferencia de presentación de la alianza entre Caliente.mx y la UFC. Fernanda Sainz, quien es Directora de Marketing de Caliente, habló sobre lo que significa esta alianza para dos marcas que son líderes en el mercado deportivo.

Brandon Moreno vuelve a tropezar en México; “Spartan” Martínez rescata el honor nacional en la UFC / Jeff Bottari Ampliar

Fernanda aseguró que es una alianza de suma importancia, donde la intención es que crezcan de la mano en los próximos años, con uno de los objetivos importantes que es tener más eventos de UFC en México.

“Queremos empezar este liderazgo en deportes de combate. Queremos llegar a una audiencia más digital, más joven” compartió Fernanda sobre los objetivos que tienen.

“Esperamos convencer para traer más peleas aquí a México… a nosotros nos gustan las relaciones a largo plazo porque se necesita construir de la mano”.

En este evento, también estuvo Andres Bale, quien aseguró que en la UFC están muy entusiasmados por la alianza y que el mercado mexicano, es prioritario para la empresa.

De esta manera se confirmó una alianza que cambiará el deporte de combate en nuestro país, luego de que Cliente y UFC unieran fuerzas para brindar mayor espectáculo a la afición mexicana.