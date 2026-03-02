Wolves vs Liverpool: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la jornada 29 de la Premier League

Liverpool visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium. En la Jornada 29 de la Premier League, un partido clave para ambos equipos. El conjunto Red vive un gran momento en la liga, con cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota. Ha mostrado solidez ofensiva al marcar 10 goles, además de firmeza defensiva al permitir solo tres tantos en contra.

Para el equipo dirigido por Arne Slot, sumar los tres puntos ante el último lugar de la tabla es fundamental si quiere mantenerse firme en la lucha por los puestos de Champions League y no ceder terreno en la recta final de la temporada.

Liverpool vs Wolverhampton Wanderers / Liverpool FC Ampliar

Por su parte, Wolves llega con la obligación de sumar puntos en la recta final del campeonato. El equipo se ubica en la última posición de la tabla general con 13 unidades, por lo que no puede permitirse dejar escapar más puntos si quiere mantener vivas sus aspiraciones de permanencia.

Wolverhampton afrontan este compromiso tras imponerse en casa 2-0 ante el Aston Villa, un resultado que les devolvió confianza. Sin embargo, el desafío de mantener la categoría es mayúsculo.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, los Reds llegan con una racha positiva, al tener cinco victorias consecutivas. Habrá que ver si en este partido logran mantener esa supremacía o si los Wolves consiguen finalmente romperla.

WOLVES VS LIVERPOOL, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUE HORA VER