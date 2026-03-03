Barcelona golea, aunque se va eliminado de la Copa del Rey por el global ante Atlético de Madrid

Barcelona disputó la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 25/26 ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, en un partido cargado de emoción y con un Camp Nou volcado en busca de una remontada histórica tras el contundente 4-0 sufrido en la ida en el Metropolitano.

Pedri cabizbajo tras perder la semifinal de Copa del Rey vs Atlético de Madrid / Soccrates Images Ampliar

El equipo de Hansi Flick salió con todo desde el pitido inicial, presionando alto y generando ocasiones claras. El dominio culé fue evidente, pero la solidez defensiva del Atlético, liderada por un inspirado Juan Musso en la portería, frustró varios intentos blaugranas en los primeros compases.

El gol que abrió el marcador y encendió la esperanza llegó gracias a Marc Bernal, el joven centrocampista que se estrenó como héroe de la noche con un doblete. El primero, un remate preciso tras una buena combinación en el área, puso el 1-0 y desató la locura en las gradas. Poco después, antes del descanso, Raphinha transformó un penalti con frialdad para el 2-0, dejando el global en 2-4 y obligando al Barça a marcar dos más para forzar la prórroga.

En la segunda mitad, el Barcelona mantuvo la intensidad y siguió asediando. Bernal completó su gran noche con el tercero, acercando al equipo a solo un gol de la hazaña. Lamine Yamal fue una pesadilla constante por la banda, generando peligro y mereciendo incluso más recompensa. Sin embargo, el Atlético se encerró atrás, sufrió lo indecible y resistió los embates finales, incluyendo paradas clave de Musso y un manejo inteligente del tiempo añadido por parte de Simeone.

Al final, Barcelona goleó 3-0 al Atlético de Madrid, sin embargo no alcanzó para acceder a la Gran Final. El Atlético avanza a la final de la Copa del Rey, donde esperará al ganador de la otra semifinal entre Real Sociedad y Athletic Club. El Barça, pese a la derrota en el global, deja una imagen digna y voluntariosa, rozando el milagro en un partido brillante pero insuficiente para revertir la losa de la ida.