Filipe Luis, despedido del Flamengo tras un inicio de terror en 2026

Esta martes, Flamengo anunció que Filipe Luis dejó de ser el director técnico del primer equipo. Junto a él, también fueron cesados su auxiliar Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.

La noticia tomó por sorpresa a la afición, ya que apenas un día antes, el club había asegurado su pase a la final del Campeonato Carioca tras imponerse con un contundente 11-0 en el marcador global ante Madureira.

En el arranque de la Serie A (Brasileirao), el equipo no tuvo el desempeño esperado: de 12 puntos posibles solo sumó cuatro, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. El club no registraba un inicio tan irregular desde 2002. Además, el conjunto brasileño venía de perder la Recopa Sudamericana frente a Lanús por un global de 4-2, en una serie en la que partía como favorito.

La destitución deja en evidencia el alto nivel de exigencia que implica dirigir a uno de los clubes más importantes del futbol brasileño. Cabe recordar que en 2025 el equipo conquistó el Brasileirao y la Copa Libertadores, además de alcanzar la final de la Copa Intercontinental, donde cayó en tanda de penales ante el PSG.

Por ahora, no se ha anunciado quién será el nuevo entrenador del Flamengo. Sin embargo, uno de los principales motivos de su salida fue el inicio irregular de la temporada 2026, marcado por la pérdida de un título y resultados adversos en competencias locales.