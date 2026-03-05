GP de Australia: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Fórmula 1

El banderazo de inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 será en el Gran Premio de Australia. Las expectativas son muchas para esta campaña; muchos cambios en las reglas, modificaciones en los monoplazas, nuevos pilotos y regresos que ilusionan, todo esto ha llevado a que todos los fanáticos quieran que inicie la máxima categoría del automovilismo.

Las acciones en el Albert Park en Melbourne, Australia comenzarán el jueves con dos sesiones de práctica, la primera de ellas será a las 7:30 p.m., la segunda iniciará a las 11 de la noche.

La actividad continuará el viernes con una última prueba a las 7:30 de la noche. A las 11 p.m., se realizará la clasificación para ver en qué orden salen los 22 pilotos.

El sábado tendremos lo más destacado y esperado por los fanáticos, a las 10 de la noche se llevará a cabo la carrera. En la edición pasada de este Gran Premio el ganador fue Lando Norris, quien a final de la temporada se coronó como el campeón absoluto. El podio lo cerraron Max Verstappen y George Russell.

Este circuito hizo su primera aparición en 1928, ha estado en el calendario de la Fórmula 1 desde 1985, de ahí hasta la fecha se ha convertido en una experiencia clave para la categoría. Es una pista callejera, por lo que se prevé que haya muchos movimientos durante la carrera.

Un dato a considerar es que Oscar Piastri, el piloto de McLaren estará en casa, ya que es nacido en Melbourne, así que se espera una buena carrera por parte del local.

La temporada dará inicio, los motores se vuelven a encender, Australia será testigo del comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

GP DE AUSTRALIA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

Práctica 1

Fecha: jueves 5 marzo

Hora: 19:30 Hrs.

TV: Sky Sports, F1 Pro TV

Práctica 2

Fecha: jueves 5 marzo

Hora: 23:00 Hrs.

TV: Sky Sports, F1 Pro TV

Práctica 3

Fecha: viernes 6 marzo

Hora: 19:30 Hrs.

TV: Sky Sports, F1 Pro TV

Calificación

Fecha: viernes 6 marzo

Hora: 23:00 Hrs.

TV: Sky Sports, F1 Pro TV

Carrera