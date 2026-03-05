Guadalajara recibe la Copa América Infantil con equipos internacionales

La pasión por el fútbol se vive desde las categorías más pequeñas con la llegada de la Copa América Infantil, un torneo que reúne a niñas y niños de 8 países: México , Chile, República Dominicana, Canadá , Argentina, Uruguay, Colombia y Estados Unidos, para disputar una serie de encuentros en un ambiente de competencia, convivencia y desarrollo deportivo.

Futbol infantil internacional dentro de Guadalajara Ampliar

Equipos provenientes de diferentes naciones se dan cita en esta competencia internacional, donde jóvenes futbolistas de diferentes categorías : 2013, 2014 y 2015 tendrán la oportunidad de demostrar su talento en la cancha y representar a sus clubes o academias en partidos que prometen gran nivel y emoción.

Este torneo también se desarrolla en un momento en donde el estado regresa poco a poco a la normalidad luego de la ola de violencia que invadió Jalisco en semanas anteriores. Eventos como la Copa América Infantil representan un espacio para que prevalezca la convivencia, la paz y el amor por el deporte, recortando que el fútbol también puede ser una herramienta para unir a las comunidades y brindar esperanza a las nuevas generaciones.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡Alerta en el Club América! La terrible lesión de Víctor Dávila ante Juárez que lo mandó directo al hospital

Además del aspecto competitivo, la Copa América Infantil busca fomentar valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la amistad entre jugadores de distintas culturas, consolidándose como una plataforma para impulsar el crecimiento del fútbol en edades tempranas.

Durante varios días, las canchas Nápoles serán escenario de intensos encuentros en los que las futuras promesas del balompié buscarán destacar y vivir la experiencia de un torneo internacional.

Este evento también representa una oportunidad para que familias, entrenadores y aficionados disfruten del deporte y apoyen a los pequeños talentos que sueñan con llegar algún día al fútbol profesional.