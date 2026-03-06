Athletic Club vs Barcelona: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 27 de LaLiga / NurPhoto

El Barcelona visitará al Athletic Club en la Jornada 27 de LaLiga, en un encuentro vibrante que se disputará en el Estadio de San Mamés.

Lamine Yamal / NurPhoto Ampliar

El conjunto culé llega a este partido tras quedar eliminado en la Copa del Rey. El cuadro blaugrana estuvo a un gol de llevar la eliminatoria ante el Atlético de Madrid al tiempo extra, pero finalmente cayó con un marcador global de 4-3. A pesar de ello, el equipo de Hansi Flick atraviesa un buen momento ofensivo, ya que en sus últimos tres partidos ha anotado 10 goles y solo ha recibido uno, algo que podría servir como impulso anímico para mantenerse en la cima del torneo español.

Por su parte, el Athletic de Bilbao también llega a este compromiso después de una eliminación en las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto bilbaíno cayó por marcador global de 2-0 frente a la Real Sociedad. Actualmente, los dirigidos por Ernesto Valverde se encuentran en la zona media de la tabla general y buscarán sumar tres puntos importantes que lo acerquen a los puestos de competiciones europeas.

Athletic de Bilbao / Soccrates Images Ampliar

Ambos equipos afrontarán el encuentro con bajas importantes. Del lado del Barça no estarán disponibles Alejandro Balde ni Jules Koundé, los dos fuera por lesión. En el caso del Athletic, Yuri Berchiche y Aymeric Laporte tampoco podrán participar debido a problemas físicos.

Se espera un partido intenso y muy disputado. El Athletic intentará aprovechar su condición de local para acercarse a los puestos europeos, mientras que el Barcelona buscará consolidarse en la primera posición de LaLiga EA Sports.

BARCELONA VS ATHLETIC DE BILBAO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER