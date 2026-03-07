Checo Pérez regresa a la F1; Esta es su posición en la parrilla para el Gran Premio de Australia / Simon Galloway

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzó con intensidad en Melbourne donde la clasificación del Gran Premio de Australia dejó un escenario inesperado con Mercedes al frente y varios incidentes que marcaron el arranque del campeonato.

Checo Pérez en el GP de Australia

Para el mexicano Sergio “Checo” Pérez la clasificación representó un inicio complicado en su regreso a la parrilla ahora como piloto de Cadillac ya que no logró superar la primera fase y quedó ubicado en la posición 18 para la carrera.

George Russell fue el piloto más rápido de la sesión y aseguró la pole position tras firmar la mejor vuelta del día lo que confirmó el buen ritmo que la escudería alemana había mostrado desde las prácticas en el circuito de Albert Park.

El dominio de Mercedes se completó con Andrea Kimi Antonelli quien logró colocarse en la segunda posición de la parrilla pese a los contratiempos previos en el fin de semana consolidando así un sorpresivo 1-2 para el equipo.

Our first Ghost Car of 2026! 👻



See where the fight for pole between George and Kimi was won and lost 👀#F1 #AusGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/KpjjFtQhFM — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

En la segunda línea de salida se ubicaron Isack Hadjar y Charles Leclerc mientras el australiano Oscar Piastri cerró el grupo de los cinco primeros lugares en una clasificación que mantuvo tensión hasta los últimos minutos. El campeón vigente de la Fórmula 1, Lando Norris, saldrá de la 6a posición para la primera fecha de la temporada 2026

Incidentes en la clasificación del Gran Premio de Australia

La sesión también tuvo momentos de caos cuando apareció una bandera roja tras un incidente en pista que obligó a detener momentáneamente la actividad en la Q3 generando presión adicional para los pilotos en su último intento.

Otro de los episodios que sorprendió en la jornada fue el accidente de Max Verstappen en la primera curva lo que le impidió registrar tiempo en la clasificación y dejó una parrilla con varios movimientos inesperados para la primera carrera del año.