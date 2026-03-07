Pumas regresa al triunfo con golazo de Memote Martínez ante Necaxa en Aguascalientes / Jam Media

Los Pumas rompieron su mala racha y volvieron a la senda del triunfo en el Clausura 2026 al imponerse 1-0 a los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria, duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX.

Necaxa vs Pumas / Jam Media Ampliar

El único tanto del encuentro llegó al minuto 81 gracias a Memote Martínez, quien con un remate preciso y colocado salvó a los universitarios y le dio oxígeno al equipo de Efraín Juárez en la tabla general.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Efraín Juárez habla sobre el futuro de Keylor Navas en Pumas

Pumas llegó a este compromiso con la necesidad imperiosa de sumar de a tres tras una derrota reciente frente a Toluca a mitad de semana que había frenado su impulso. El gol de Martínez no solo significó tres puntos valiosos, sino que permitió a los auriazules escalar hasta la tercera posición temporal de la tabla del Clausura 2026, con mejor paso en la pelea por la Liguilla.

Por su parte, Necaxa sigue en zona baja y no pudo aprovechar su localía para sumar. Los Rayos de Martín Varinigeneraron algunas aproximaciones peligrosas, especialmente en el cierre con remates de Agustín Oliveros y presión en tiempo agregado, pero se toparon con una sólida defensa felina y con el portero que mantuvo la portería en cero.

DE ÚLTIMO MINUTO ⚽️⚽️⚽️



Memote Martínez le dio la victoria a Pumas, tras un cabezazo en un tiro libre. 🔥pic.twitter.com/Ge4Xd4bC99 — W Deportes (@deportesWRADIO) March 7, 2026

Con este resultado, el conjunto universitario llega con buen ánimo a la recta final de la fase regular del Clausura 2026, mientras que los hidrocálidos deberán ajustar detalles de cara a los próximos duelos si quiere meterse a la pelea por el Play-In o la reclasificación.