México vs Estados Unidos: EN VIVO, dónde, cuándo, a qué hora ver el juego del Clásico Mundial de Béisbol 2026 / Rob Tringali

La selección de México afrontará uno de sus partidos más esperados en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 cuando se enfrente a Estados Unidos en la fase de grupos del torneo. El duelo entre ambas novenas forma parte de la actividad del Grupo B, considerado uno de los sectores más competitivos del campeonato.

Selección de México / Rob Tringali Ampliar

El encuentro se disputará este lunes 9 de marzo en Houston, Texas, y puede ser clave en la pelea por los boletos a los cuartos de final del torneo internacional. El duelo se disputará en el Daikin Park de Houston, estadio que funge como una de las sedes del Grupo B del torneo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Regina Sirvent hace historia en el automovilismo con el lanzamiento de su propia Barbie One of a Kind

Cómo llegan México y Estados Unidos al partido

México llega al encuentro tras un sólido inicio en el torneo. En su debut venció 8-2 a Gran Bretaña, mientras que en su segundo compromiso derrotó de forma contundente a Brasil 16-0, resultado que incluso activó la regla de misericordia antes de completar las nueve entradas.

Estados Unidos también ha tenido un buen arranque en el Grupo B. La novena estadounidense se impuso primero a Brasil 15-5 y posteriormente derrotó a Gran Bretaña 9-1, mostrando una ofensiva potente con varias figuras de las Grandes Ligas.

Con estos resultados, ambos equipos llegan al enfrentamiento con marcas idénticas, por lo que el duelo podría ser determinante para definir al líder del grupo.

Probables pitchers abridores

Para este encuentro se espera un interesante duelo desde el montículo.

México: Manny Barreda

Manny Barreda Estados Unidos: Paul Skenes

Barreda cuenta con experiencia en el béisbol profesional mexicano y tuvo paso por las Grandes Ligas, mientras que Skenes es considerado una de las principales figuras del pitcheo estadounidense.

En la fase de grupos del Clásico Mundial los lanzadores tienen un límite de 65 lanzamientos, una medida implementada para proteger a los pitchers durante el torneo.

Manny Barreda / Brandon Sloter Ampliar

Historial entre México y Estados Unidos en el Clásico Mundial

El enfrentamiento entre estas selecciones se ha vuelto uno de los más atractivos del torneo. México y Estados Unidos se han enfrentado cuatro veces en la historia del Clásico Mundial, con ventaja para la novena mexicana.

Resultados previos:

2006: Estados Unidos 2-0 México

2006: México 2-1 Estados Unidos

2013: México 5-2 Estados Unidos

2023: México 11-5 Estados Unidos

Por ello, el duelo de este lunes promete ser uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos, con dos selecciones que aspiran a pelear por el título del torneo.

Un juego clave en el Grupo B

Además de México y Estados Unidos, el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 también está integrado por Italia, Brasil y Gran Bretaña. Solo los dos mejores equipos del grupo avanzarán a los cuartos de final, lo que aumenta la importancia de cada encuentro en esta fase.

El resultado del enfrentamiento entre mexicanos y estadounidenses podría marcar el rumbo de ambos equipos en la competencia y definir posiciones en la tabla antes de la última jornada de la fase de grupos.

MÉXICO VS ESTADOS UNIDOS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER