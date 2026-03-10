Newcastle United vs Barcelona: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la ida de los Octavos de Final de la Champions League / Clive Mason

Partidazo en la UEFA Champions League en el arranque de los Octavos de Final. Barcelona visita al Newcastle United en St. James Park en punto de las 2 de la tarde.

Newcastle United vs Barcelona / George Wood Ampliar

La escuadra blaugrana clasificó de forma directa a esta fase después de acabar en la quinta posición de la tabla general. Los dirigidos por Hansi Flick ganaron cinco partidos, empataron uno y solo perdieron dos encuentros, por lo que llegan ligeramente como favoritos para seguir con vida en la competición. Además, los culés siguen como lideres en su liga local y ya podrán contar con Robert Lewandowski, ya que el polaco logró recuperarse de una lesión que lo dejó fuera un par de semanas.

Del otro lado, Newcastle tuvo que pasar la ronda de Playoffs, en donde le pasaron por encima al Qarabag con una grandísima actuación de Anthony Gordon. De hecho, el atacante inglés es uno de los máximos goleadores del torneo y buscará lastimar a la defensiva del Barça. Vale la pena mencionar que será muy importante para los británicos sacar una ventaja importante en los primeros 90 minutos si quieren aspirar a seguir con vida en la Liga de Campeones de Europa.

Finalmente, es importante destacar que históricamente el Barcelona le tiene tomada la medida a Newcastle, ya que se han enfrentado en cinco ocasiones, en las cuales los españoles se han impuesto en cuatro y los ingleses solo han podido sacar una victoria.

⭐️ 𝐈𝐓'𝐒 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 ⭐️ pic.twitter.com/vstuRYUka6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2026

El duelo de ida se disputará en St. James Park este martes en punto de las 2 de la tarde, mientras que la vuelta de jugará en el Camp Nou la próxima semana a la misma hora.

NEWCASTLE UNITED VS BARCELONA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER