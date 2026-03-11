Alexis Vega sufre accidente por ir viendo el celular en la calle | VIDEO / Jam Media

El delantero mexicano Alexis Vega protagonizó un momento inesperado que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El jugador del Deportivo Toluca Fútbol Club sufrió un pequeño accidente al caminar distraído mirando su teléfono celular, lo que provocó que se impactara contra un señalamiento en la vía pública.

Alexis Vega de Toluca / Jam Media Ampliar

TAMBIÉN PUEDES LEER: Alexis Vega y Paulinho plasmados en un mural cerca del Nemesio Díez

El incidente ocurrió el 10 de marzo de 2026, cuando el equipo se preparaba para viajar a Estados Unidos para disputar un compromiso internacional. Aunque el golpe no pasó a mayores, el video del momento generó miles de reacciones entre aficionados y usuarios en internet.

El curioso momento ocurrió en las afueras del aeropuerto de la Ciudad de México, mientras los jugadores del Toluca descendían del autobús del equipo para abordar su vuelo. Alexis Vega caminaba con su maleta mientras revisaba su celular y no se percató de un anuncio colocado en el camino.

Debido a la distracción, el delantero terminó chocando directamente contra el señalamiento, lo que provocó un momento incómodo pero también divertido para quienes presenciaban la escena.

El instante fue captado por cámaras del propio club, que documentaban la llegada de los futbolistas al aeropuerto, por lo que el clip rápidamente comenzó a circular en redes sociales y plataformas digitales.

La reacción de Alexis Vega tras el golpe

A pesar del impacto, el futbolista no sufrió lesiones y continuó su camino con normalidad hacia el aeropuerto junto al resto del plantel.

De hecho, tras darse cuenta de lo ocurrido y notar que las cámaras lo estaban grabando, Alexis Vega reaccionó con una sonrisa y tomó el momento con humor.

El propio delantero incluso comentó en redes sociales sobre el incidente, bromeando con la situación y reconociendo que el descuido fue producto de estar demasiado concentrado en su teléfono.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Guillermo Ochoa vuelve a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

El viaje del Toluca y su compromiso internacional

El equipo escarlata se encontraba en ese momento rumbo a Estados Unidos para disputar la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de CONCACAF ante San Diego.

Por ello, el momento captado en video ocurrió justo antes de que la plantilla abordara el avión que los llevaría al encuentro.

Aunque el incidente terminó siendo solo una anécdota divertida, el video de Alexis Vega generó comentarios entre aficionados y usuarios de redes sociales sobre los riesgos de caminar distraído mirando el celular.

Por ahora, el jugador de los Diablos continúa concentrado en sus compromisos deportivos, mientras el curioso momento sigue circulando en internet y arrancando sonrisas entre los seguidores del fútbol.