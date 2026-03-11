¡Tragedia en el Tri! Luis Ángel Malagón se rompe y se pierde el Mundial 2026: La lista negra de lesionados

A pocos meses del arranque de la Copa del Mundo, Luis Ángel Malagón se rompió el tendón de Aquiles y se perderá la justa mundialista. Desafortunadamente, el arquero del América se sumó a una larga lista de mexicanos que se han perdido el torneo de selecciones más importante del mundo por una lesión.

Uno de los casos más recordados es el de Claudio Suárez. El “Emperador” era un estandarte en la defensa mexicana de cara a la Copa del Mundo en Corea-Japón 2002. Sin embargo, una fractura de peroné a dos meses de la justa le hizo perderse el certamen.

Otro caso muy recordado es el de Luis “Chapito” Montes. El volante era una pieza fundamental en el medio campo del Tricolor con Miguel Herrera. Tristemente, en un partido amistoso contra Ecuador, el entonces jugador de León sufrió una fractura de tibia y peroné.

Por otra parte, Néstor Araujo también se perdió el Mundial de Rusia 2018 por una lesión en la rodilla, sufrida durante un entrenamiento. Finalmente, el “Tecatito” Corona no pudo asistir a Qatar 2022 por una fractura de peroné jugando con el Sevilla.

Asimismo, Jesús “Chiquete” Orozco se perderá la justa mundialista del 2026 por una grave lesión. El futbolista de Cruz Azul sufrió una fractura en el tobillo derecho en la semifinal del Apertura 2025 ante Tigres y estará fuera de las canchas aproximadamente seis meses.

Ahora, Luis Ángel Malagón se perderá la Copa del Mundo este mismo verano. El guardameta, quien se estaba peleando la titularidad con Raúl “Tala” Rangel, se rompió el tendón de Aquiles en un partido de Concachampions ante Philadelphia Union.

Vale la pena mencionar que también hay otros jugadores de la Selección Mexicana que están en duda para el Mundial, como los casos de Rodrigo Huescas, Luis Chávez, César “Chino” Huerta, Gilberto Mora, César Montes y Edson Álvarez.