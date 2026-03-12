Isaac del Toro en la etapa decisiva: ¿Podrá recuperar el liderato en Italia? / Tim de Waele

El ciclista mexicano Isaac del Toro está teniendo una participación sobresaliente en la Tirreno-Adriático 2026, una de las competencias más importantes del calendario europeo de ciclismo.

En la etapa 1 de la competición, el mexicano terminó en la décima posición tras registrar un tiempo de 12 minutos y 44 segundos. Esta fase consistió en una contrarreloj individual, en la que los corredores recorrieron una distancia de 11.5 kilómetros. El ganador fue el italiano Filippo Ganna, quien detuvo el cronómetro en 12:08.

Para la etapa 2, Del Toro tuvo una actuación destacada al pelear por la victoria hasta el final. El mexicano finalizó en la segunda posición, solo por detrás del neerlandés Mathieu van der Poel. Este resultado le permitió colocarse como líder de la clasificación general y vestir la camiseta azul, distintivo del primer lugar. La jornada fue exigente, especialmente en los tramos con grava, donde el mexicano resistió los ataques de los principales favoritos.

En la etapa 3, el ciclista nacional logró conservar el liderato al mantenerse dentro del pelotón principal durante toda la jornada. Además, sumó un segundo de bonificación en un sprint intermedio, lo que le permitió continuar al frente de la clasificación.

La etapa 4 no fue la más favorable para el mexicano, ya que perdió el liderato de la competencia. La victoria volvió a ser para Van der Poel, mientras que Del Toro finalizó en la décima posición. Tras esta etapa, el mexicano se ubica en el segundo lugar de la clasificación general, a solo dos segundos del nuevo líder, el italiano Giulio Pellizzari.

Este viernes se disputará la 5ta etapa y Del Toro tendrá la oportunidad de regresar al liderato. Es una carrera muy exigente con varias subidas y un final en ascenso cercano al 7 % lo que puede provocar ataques entre los favoritos.