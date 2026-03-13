CDMX tendrá Mundialito LGBT en 2026: ¿De qué trata la Copa Nacional del Orgullo?

Uno de los eventos más destacados será la Copa Nacional del Orgullo, un torneo que se realizará en la Ciudad de México y que reunirá a equipos y deportistas de diferentes partes del país. El anuncio llega en un momento clave para el deporte en el país, ya que se realizará en el contexto del Mundial de Futbol 2026, del cual México será una de las sedes.

La participación de atletas de la comunidad LGBT en México dará un paso importante este 2026 con su integración al sistema deportivo nacional, además de la organización de torneos que buscan promover la inclusión y combatir la discriminación en el deporte.

El “Mundialito” LGBT que se jugará en la CDMX

De acuerdo con los organizadores, la Copa Nacional del Orgullo se disputará del 25 al 27 de junio de 2026 en la Ciudad de México. Este torneo formará parte de un conjunto de actividades deportivas pensadas para promover espacios seguros e inclusivos dentro del deporte.

Los equipos participantes serán los ganadores de torneos estatales y regionales, que previamente competirán en eventos conocidos como el Mundialito de la Diversidad. El objetivo es reunir a deportistas de distintas disciplinas y visibilizar la participación de la comunidad LGBT en el deporte competitivo.

¿Cómo se integran los atletas LGBT al Sistema Deportivo Nacional?

El proyecto busca que deportistas LGBT puedan participar de manera formal en torneos organizados dentro del sistema deportivo mexicano. Por lo que organizaciones deportivas han impulsado esta iniciativa con el objetivo de:

Reducir la discriminación en espacios deportivos

Fomentar la participación de atletas LGBT

Crear ligas y torneos inclusivos

Promover la diversidad en distintas disciplinas

En México ya existen ejemplos de iniciativas deportivas inclusivas, como el club de futbol Club Deportivo Muxes, considerado el primer equipo profesional del país que se identifica abiertamente con la comunidad LGBT.

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¿Por qué el Mundial 2026 será clave para el deporte inclusivo?

El contexto del Copa Mundial de la FIFA 2026 abre una oportunidad importante para visibilizar proyectos deportivos incluyentes. Diversas organizaciones planean aprovechar la atención internacional del torneo para impulsar actividades deportivas, culturales y sociales relacionadas con la diversidad y los derechos humanos.

En ese sentido, la Copa Nacional del Orgullo y el Mundialito de la Diversidad buscan mostrar que el deporte también puede ser un espacio de inclusión y representación para todas las personas.