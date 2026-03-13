Claudio Castagnoli expondrá el Campeonato Completo ante Último Guerrero

Con la complicada misión de exponer el Campeonato Mundial Completo del CMLL ante Último Guerrero, en un mano a mano de poder a poder, Claudio Castagnoli regresa a lo grande. El luchador de “Otro Nivel” no ha podido superar la derrota que tuvo frente a la figura de AEW, en noviembre del año pasado, por lo que exigió una nueva oportunidad por el título.

🤩 ¡Es hoy, es hoy!

📍Arena México

🗓️ Viernes 13 de Marzo '26

🕣 8:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/mi3Uw9MzKs



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros nivel “Campeón Mundial” y “Leyenda”: https://t.co/XPtCl7RnOB #ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/QFuC23FpH8 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) March 13, 2026

Reto que llegó hasta los Estados Unidos, donde Claudio Castagnoli aceptó en exponer el Campeonato Mundial Completo del CMLL, con defensas ante Último Guerrero, Roderick Strong, Xelhua, Josh Alexander, Akuma y Euforia.

En el encuentro semifinal de la noche, Atlantis Jr., Templario y Titán combinarán todo su estilo para buscar imponer sus condiciones, ante Volador Jr., Soberano Jr. y Ángel de Oro.

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Por otra parte, Bárbaro Cavernario, Gran Guerrero y Yutani buscarán imponer sus condiciones ante Flip Gordon, Esfinge y Xelhua. Por otra parte en un duelo de Amazonas, Tessa Blanchard, Lluvia, La Jarochita y La Magnífica, se enfrentarán a Persephone, Zeuxis, Olympia y Keyra.

Los ganadores del Torneo de Escuelas 2026, Tornado y Rey Pegasus se unirán con su profesor Magia Blanca, en busca del triunfo ante Raider, Espanto Jr. y El Gallero. Mientras que las emociones arrancarán con Shockercito y Full Metal enfrentándose en un match relámpago con límite de 10 minutos.