Chivas gusta, gana y golea a Santos y se mantiene en la parte alta de la tabla
Con doblete incluido de la Hormiga González, Chivas en casa impone su autoridad ante los de la Comarca.
El partido entre Chivas y Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, se disputó el en el Estadio Akron, con victoria contundente para el Rebaño Sagrado por 3-0.
Chivas dominó de principio a fin ante un Santos Laguna que atraviesa un torneo muy complicado, uno de los peores equipos del Clausura 2026, con pocos puntos y muchas derrotas. El Rebaño mostró intensidad, buen manejo de balón y efectividad en el área rival, sin sufrir prácticamente en defensa.
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Armando “La Hormiga” González. La jugada nació por izquierda con avances de Efraín Álvarez, Roberto Alvarado disparó, Carlos Acevedo atajó el remate, pero en el rebote apareció la Hormiga para empujarla.
Al 31, Doblete de Armando “La Hormiga” González. Asistencia de Richard Ledezma en una acción colectiva bien armada por el mediocampo rojiblanco.
Con esta victoria, Chivas sumó su octavo triunfo del torneo, llegó a 24 puntos y se colocó provisionalmente en el segundo de la tabla general, manteniéndose firme en la pelea por la cima y la liguilla directa.